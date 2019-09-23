В связи с призывом президента Украины Владимира Зеленского звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро предупреждает, что этот орган расследует все коррупционные преступления. Предупреждение появилось на сайте СОК НАБУ.

В СОК обратили внимание граждан Украины на то, что детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, которые выполняют функции государства или местного самоуправления и угрожают национальной безопасности.

Также в Совете заявили, что из-за ложной информацию о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не входят в сферу компетенции Бюро.

"Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения. Большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - заметили в Совете.

СОК призвал президента растолковать людям сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу многих коррупционных преступлений следует обращаться в Нацполицию, Государственное бюро расследований и Службу безопасности.

"Если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос об универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", - предложили в Совете.

Обращение СОК журналисту "Страны" прокомментировали в НАБУ.

"Это позиция Совета при НАБУ. Он обратил внимание на подследственность НАБУ и возможные риски. Фактическое положение вещей сможем прокомментировать после того, как получим фактические данные по количеству обращений", - сказала "Стране" руководитель пресс-службы Бюро Оксана Митницкая.

Ранее мы писали, что сегодня в общественный совет НАБУ избирают двух новых членов, среди которых подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.

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