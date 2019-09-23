22 сентября польские таможенники на автопереходе "Гребенне – Рава-Русская" задержали бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева - Викторию. Причина задержания – попытка ввоза в Польшу незадекларированных €650 тыс.

Об этом сообщает целый ряд блогеров и СМИ, а также подтверждают источники "Страны".



Виктория Князева. Фото: Facebook/Виктория Князева

Стоит отметить, что Виктория находится в разводе с Князевым. При этом в соцсети Facebook удалось найти Викторию Князеву. На ее странице нет общих фотографий с главой Нацполиции, но в друзьях указан их общий сын – Николай Князев и его супруга. К тому же в друзьях указаны многие должностные лица Нацполиции.

Виктория Князева. Фото: Facebook/Виктория Князева

По данным львовского сайта "Діло", в автомобиле находились Вадим Каган, Андрей Посметюк, Боян Малик (гражданин Хорватии) и Виктория Князева, 1975 г. н. Последняя, по информации издания, была за рулем.

Сергей и Виктория Князева состояли в официальном браке восемнадцать с половиной лет и лишь немного не дотянули до фарфоровой свадьбы. Официальные отношения пара скрепила 6 августа 1994 года, у них появилось трое детей - два сына и дочь.

В марте 2013 года Сергей Князев обратился в Киево-Святошинский райсуд Киевской области, где указал - семейная жизнь с матерью его детей у него не сложилась ввиду различных взглядов на жизнь, а продолжение совместного быта в их случае - исключено. Суд расторг брак решением от 20 мая 2013 года.

Спустя четыре с половиной года после этого экс-супруги вновь выясняли отношения в суде. На этот раз уже Виктория Князева потребовала от бывшего мужа выплачивать ей в качестве алиментов на содержание и воспитание общих с главой Нацполиции детей по 70 тыс грн ежемесячно, начиная с ноября 2017 года.

В судебном решении указано, что Князев не возражал против удовлетворения иска матери его детей, и служители Фемиды обязали его ежемесячно взыскивать данную сумму с Сергея Николаевича до достижения его детьми совершеннолетнего возраста. Информация о выплаченной сумме алиментов за 2018 год в размере 926,3 тыс грн указано в электронной декларации главы Нацполиции.

Источник "Страны" в Нацполиции отмечает, что в последнее время вокруг руководства ведомством развернулась серьёзная борьба. И под Князевым шатается кресло. Говорят, он находится в отпуске из которого уже не выйдет.

Наши источники не исключают, что нынешний скандал с бывшей женой (по некоторым данным, их развод носил фиктивный характер) может быть связан именно с этими событиями.

Ряд блогеров уже предположили, что таким образом Князев мог выводить свою "кассу" за границу перед увольнением.

Ранее "Страна" уже писала про масштабные перестановки в Нацполиции, когда за пару дней из системы уволилось сразу два замглавы ведомства, ориентировавшиеся на министра внутренних дел Арсена Авакова - Вячеслав Аброськин и Игорь Купранец.