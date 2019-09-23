Экс-президент, а ныне народный депутат Петр Порошенко нарушил правила дорожного движения, перейдя дорогу на красный сигнал светофора. При этом он попал на видео, снятое активистами движения "ОстановиЛося".

Активисты запечатлели, как автомобиль бывшего главы государства остановился рядом с Верховной Радой, из него вышел Петр Порошенко и, игнорируя поток машин, сразу же перешел дорогу на красный сигнал светофора. При этом ему сигналили автомобили.

Отметим, что в Украине нарушающие правила движения пешеходы не раз провоцировали серьезные ДТП и часто становились их жертвами.

Ранее "Страна" писала о том, что после двух масштабных смертельных ДТП в Одесской области и Житомире объявили траур.

Также мы сообщали, что в центре Киева произошло ДТП при участии машины скорой помощи.