Укрзализныця передала в правоохранительные органы материалы о миллионных убытках, которые она понесла при покупке анкеров у дилеров ООО "Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Черный понедельник" для братьев Дубневичей. Укрзализныця собрала и передала материалы работникам правоохранительных органов о миллионных убытках при покупке и поставке анкеров. Это очередная ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок", - написал Кравцов.

Он привел один из примеров, как реализовывалась схема непрозрачной поставки анкеров для УЗ. "Как это работало: две компании с похожими названиями, в течение 2018-2019 годов поставляли нам закладные анкера АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя. Как показала проверка: анкеры завозили из Беларуси. Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную таможенную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой "детали" составляла около 50 грн, а Укрзализныце ее уже продавали как товар за 94 грн", - рассказал Кравцов.

По подсчетам Укрзализныци, заметил он, в результате такой схемы только за 7 месяцев 2019 года завышение стоимости могло составить более 60 млн грн. Именно поэтому, по его словам, месяц тому назад железная дорога приостановила "разнарядку" на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам.

Кравцов выразил надежду, что правоохранительные органы смогут как можно скорее изучить переданные материалы и принять соответствующие решения.

Скриншот: facebook.com/ Євген Кравцов

Напомним, в феврале 2019 года "Коростенский завод железобетонных шпал" АО "Укрзализныця" в тендере по закупке анкеров объявил о намерении заключить соглашение с компанией, принадлежащей народным депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам.

Речь шла о 1,08 млн анкеров закладных АЗ-2 к упругим рельсовым скреплениям КПП-5. Тогда отмечалось, что тендерная документация не позволяла предлагать эквивалентные товары, поэтому, кроме ООО НПП "Корпорация КРТ" братьев Дубневичей, никто другой не мог производить анкеры по указанным техусловиям, поскольку Дубневичи якобы запатентовали эту деталь.

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Кроме того, "чемпионов ко кэшу" из БПП нардепов Дубневичей обвиняли в хищениях на 1,4 млрд.