Новые власти Украины, судя по всему, готовятся к освоению последних активов Сергея Курченко в Украине.

Речь об "Украинском медиа-холдинге", который олигарх времен Януковича купил еще в 2013 году у будущего главы администрации Порошенко Бориса Ложкина.

Вокруг этой компании давно идут судебные тяжбы. Власть еще в позапрошлом году пыталась признать активы Курченко в Украине преступными и конфисковать их. Однако потом конфликт удалось погасить.

А сегодня стало известно о новой попытке избавить беглого олигарха от его медийной империи. Печерский суд Киева передал активы УМХ Агенству по розыску активов АРМА.

Что интересно - в прошлом году тот же суд наотрез отказался это делать. А при новой власти вдруг переменил свое мнение. Правда, впереди еще апелляция, которая и должна будет вынести окончательный вердикт.

"Страна" разбиралась, что стоит за новой попыткой отжать у Курченко его медиахолдинг.

Суть "дела УМХ"

Медиахолдингом Курченко занималась Генеральная прокуратура. Она считает, что деньги на покупку этой компании у Бориса Ложкина молодой олигарх раздобыл незаконным путем.

Всего Ложкин в 2013 году получил от Курченко 406 миллионов долларов (что, отметим, гораздо выше реальной рыночной стоимости компании на тот момент).

Из них 160 миллионов были выплачены за счет кредита государственного "Укрэксимбанка". Остальные деньги перечислила офшорка TriLado Enterprise Inc.

Следствие считает, что эти средства были добыты преступным путем. И сделка по УМХ стала этапом их отмывания.

Дело тянулось еще с момента, когда Курченко бежал из Украины. Однако внятные телодвижения по медиахолдингу начались только в конце 2017 года. Суд арестовал собственность UMH.

Следующим этапом должна была стать передача этих активов АРМА. Однако в январе 2018 года Печерский суд Киева отказал Генпрокуратуре. Учитывая, что большинство активов - нематериальные, то суд не счел их доказательствами в деле УМХ.

Кроме того, как заявили в суде, прокурор не представил доказательств, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума.

С тех пор тема заглохла, хотя генпрокурор Луценко и говорил что-то о спецконфискации УМХ. Да и арест имущества никто не отменял. Но холдинг продолжал работать, как работал.

По информации "Страны" от собеседников из УМХ, у Порошенко не собирались на тот момент конфисковывать имущество компании. Цель была другой - договориться о медийной поддержке или хотя бы нейтралитете накануне президентских выборов. И, судя по тому, что Курченко продолжал владеть УМХ, вопрос на тот момент был решен.

Омрачали эту идиллию периодические публикации в СМИ, которые проливали некий свет на детали покупки UMH у Ложкина.

Так, катарский телеканал Al Jazeera публиковал схемы, по которым Курченко отмывал деньги на покупку холдинга. Но главное - вводил в них двух VIP-персон: Ложкина и самого Порошенко, который на тот момент тоже владел акциями UMH (будущий президент был даже одной время совладельцем журнала "Корреспондент").

Порошенко еще в 2011 году заплатил около 5 млн долларов за 3% акций компании. В момент продажи холдинга Порошенко получил 15 млн долларов, втрое увеличив начальные инвестиции, заявляют журналисты.

При этом налогов с этой прибыли в Украине Порошенко не заплатил, утверждал еще в 2017 году сам Сергей Курченко, назвав президента "коррупционным жиробасом".

То есть, телеканал намекал, что схема по отмыванию средств была "расписана на троих". Al Jazeera также писала, что именно после вопросов, адресованных редакцией в АП, Борис Ложкин вдруг срочно ушел с должности с главы Национального инвестиционного совета, которую он занимал с 2016 года после ухода с поста руководителя администрации Порошенко.

Расследование против Порошенко и Ложкина вышло в 2018 году - уже после того, как власть, арестовав активы УМХ, оставила холдинг в покое.

Учитывая, что Al Jazeera считается близкой к Джорджу Соросу, ее расследование появилось примерно в тот момент, когда против экс-президента ополчились структуры миллиардера, связанного с Демпартией США.

У них были свои резоны: Порошенко тогда активно налаживал взаимоотношения с Трампом и саботировал создание антикоррупционных органов, которые курировались еще "демократическим" лобби в Госдепартаменте.

Но вернемся к медиахолдингу, процесс по которому снова пошел на днях.

Что решил Печерский суд

После смены власти в Украине телодвижения по медиахолдингу активизировались.

9 сентября Печерский райсуд Киева передал в управление АРМА все арестованные еще в 2017 году активы UMH.

Решение принято по ходатайству прокурора Константина Кулика, который весной, еще в бытность Порошенко президентом, начал внезапно вручать "пидозры" его соратникам. В числе которых был и Борис Ложкин - бывший владелец УМХ.

Кулика тогда называли "прокурором Коломойского" и приглашали на эфиры его телеканала 1+1, где тот полемизировал с Петром Порошенко.

К теме Кулика его подозрений по делу Курченко мы еще вернемся. А пока посмотрим, чем будет управлять АРМА:

- 100% уставного капитала ООО "Ветек Медиа Инвест", принадлежащих компании Bentley Overseas Limited (Hong Kong);

- корпоративными правами ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" в виде доли в уставном капитале в размере 98,975%, принадлежащей ООО "Украинская Медиа Группа"; доли 0,025% United Media Holding N.V. (Нидерланды); доли 0,998% Qwerty Business Inc. (BVI);

- корпоративными правами ООО "Украинская Медиа Группа" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9833%, принадлежащей United Media Holding N.V. (Нидерланды), и доли 0,0167% Qwerty Business Inc. (BVI);

- корпоративными правами UMH в виде доли в уставном капитале в размере 99,975%, принадлежащей United Media Holding N.V., и доли 0,25%, принадлежащий "Украинской Медиа Группе";

- корпоративными правами ООО "Корреспондент" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9%, принадлежащих ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", и доли 0,1% ООО "Сан Медиа";

- 100% уставного капитала газеты "Команда"; 100% акций ЗАО "КП в Украине"; 80% уставного капитала ООО "Известия-Украина";

- 100% уставного капитала ООО "УМХ Онлайн", ООО "УМХ-мобайл", ООО "Диджимедиа", ООО "Диджитал Венчез", ООО "Бигмир Онлайн", ООО "Бигмир Интернет", ООО "Сан Медиа";

- 98,17% акций "КП Медиа"; 32,99% уставного капитала "Киев-Пресс"; 50% уставного капитала ТРК "Киевские ведомости - телерадиоэфир";

- 40% уставного капитала телерадиокомпании ЮТАР; 92,2978% акций "Луганскдрук"; 92% уставного капитала "Твоя пресса";

- 100% корпоративных прав "Наш Участник", "Твоя пресса - Запорожье", "Запорожье медиа плюс", радиостанция "Заря", ТРК "Донецк ФМ", ТРК "Радио 50", "Твоя пресса-Мариуполь", "Радиогруппа", ТРК "Золотые ворота", "Радио-Авто", ТРК "Пилот-Украина", ТРК "Форум", радио "Довіра", "Кулинарный канал", "Степ2крос" и др;



- недвижимым имуществом UMH (в Киеве, Днепре), "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" (в Киеве), "Луганскдрук" (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области);

- полиграфическим оборудованием, а также недвижимостью "Укрполиграфмедиа" (в городе Украинка, Обуховского района Киевской области);

- имущественными правами интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг "Украинская Медиа Группа", "Украинский медиа холдинг", "КП Медиа", "Диджимедиа", "Диджитал Венчез", "Укрмедиа", "Твоя пресса", "Илонит-ТВ", "Горпреса", "Студия Европозитив", телерадиоорганизация "Довіра", ТРК "Золотые ворота", ТРК "НБМ-Радио" и другие.

То есть, всеми активами медиа-империи Сергея Курченко. Правда, повторимся, это лишь решение суда первой инстанции, которое будет обжаловано в апелляции.

Почему сейчас?

Разворот Фемиды в деле Курченко действительно совпал с тем, что власть в стране поменялась. Впрочем, заметна и некая преемственность этой власти.

Например в том, что сегодня заместителем главы Офиса президента стала Юлия Ковалив. Которая в 2013 году, после продажи УМХ Сергею Курченко стала вице-президентом его медиахолдинга.

Новость о назначении Ковалив совпала с известием о решении суда передать активы Курченко в пользу АРМА (решение суда датируется 9-м сентября, но в СМИ информацию слили сегодня).

Но еще интереснее тот факт, что Юлия - еще и специалист, близкий к экс-главе АП Борису Ложкину.

В июне 2015 года Ковалив стала замминистра экономики у главы ведомства Айвараса Абромавичуса. В это кресло она перешла сразу из наблюдательного совета "Украинского медиахолдинга".

Затем в ноябре 2016 года она перешла на работу главы офиса Национального инвестиционного совета при президенте. Двумя месяцами раньше его возглавил экс-руководитель АП Борис Ложкин. По факту Ковалив перешла к Ложкину на работу.

Ковалив давно знакома с Ложкиным: она в числе прочих сопровождала сделку по продаже УМХ Сергею Курченко. Да и все продвижение Юлии Ковалив по карьерной лестнице в правительстве после Майдана также связывали с протекцией Ложкина.

Теперь связанная с Ложкиным и Курченко Ковалив работает заместителем Андрея Богдана, который в свою бытность адвокатом трудился на Игоря Коломойского.

К слову, если в марте уже упомянутый прокурор Кулик еще объявлял "пидозру" Ложкину по делу о продаже медиахолдинга (позже аннулированную Юрием Луценко), то сейчас об этом речи уже не идет. А подозрения в связи с "делом Курченко" предъявлены лишь Валерии Гонтаревой и бывшему замглавы АП Алексею Филатову.

Что касается Игоря Коломойского, то этого олигарха связывали особые отношения с Сергеем Курченко.

Его структуры, в частности, отжимали у Курченко после его побега Одесский нефтеперерабатывающий завод.

Поэтому, теоретически, интерес может быть у него и к УМХ. Доживащие свой век печатные издания холдинга со значительно упавшими тиражами его вряд ли интересуют, а вот пул радиостанций УМХ - это ценнный актив, за который стоит побороться.

В самом медиахолдинге ходят слухи, что актив собирается взять в управление через АРМА Борис Ложкин. Правда, в окружении Ложкина эти слухи "Стране" не подтвердили.

Впрочем, в любом случае, история с УМХ еще не закончена. Грядет апелляция. И после нее и станет понятно, что означают все эти движения. Стремление реально отобрать холдинг у Курченко, либо, по примеру Порошенко, принудить его к лояльности и сотрудничеству.