Свободно гулявший в центре Харькова слон, изумивший местных жителей, оказался слонихой - участницей новой цирковой программы. Об этом сообщает Укринформ.

Как пояснили в администрации Харьковского государственного цирка, во дворе которого прохлаждалось животное, грузная артистка разминала застоявшиеся ноги.

Видео: Facebook/ h.saltovka

"Слониха прибыла в Харьков из Германии для участия в новой цирковой программе "Властелины арены". Накануне она допоздна демонстрировала свое мастерство на арене цирка, а с утра отправилась размять застоявшиеся ноги во двор цирка, откуда открывается вид на соседний переулок и детский сад №253, где ее и увидели любопытные харьковчане", - рассказали в администрации заведения.

Цирковую программу "Властелины арены" будут показывать в Харькове до 20 октября. А впервые ее представили жителям и гостям города 21 сентября.

Это не первый случай в Харькове, когда дикие животные появляются на улице. В августе из местного экопарка сбежала зебра.

А незадолго до побега зебры оттуда же дали деру обезьяны.