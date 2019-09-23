Компания British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе. Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020 года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в Румынии. Об этом сообщили в компании, пишет НВ Бизнес.

Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины. В компании также заверили, такие изменения не повлекут существенного пересмотра штата в Украине.

Отмечается, что 12 сентября 2019 года British American Tobacco p.l.c. - вторая в мире по объемам табачная компания, анонсировала важный шаг в направлении упрощения бизнеса и превращения ВАТ в более эффективную, гибкую и сосредоточенную на бизнес-целях организацию. "Этот шаг позволит ВАТ максимально удовлетворять постоянно изменяющиеся запросы потребителей и развивать портфель новых продуктов, таких как продукты для нагревания табака, современные никотиносодержащие продукты для перорального использования и электронные сигареты", - заявили в компании.

По словам исполнительного директора ВАТ Джека Боулза, его цель - превратить ВАТ в более сильную, простую и быструю организацию, а также значительно ускорить развитие портфеля новых продуктов, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса.

Напомним, что убегая от пограничников, контрабандисты бросили тысячи пачек сигарет у румынской границы.

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