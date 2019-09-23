Киберполиция разоблачила 18-летнего жителя Ивано-Франковской области, который распространял вирусы, замаскированные под обновление компьютерных игр. Об этом сообщается на сайте Департамента киберполиции НПУ.

"18-летний житель Ивано-Франковской области распространял вредоносное программное обеспечение для удаленного управления пораженным компьютером. Таким образом он получал полный доступ к компьютеру, включая конфиденциальную информацию пользователя, логины и пароли ко всем его учетным записям, а также онлайн-банкингу", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство. Сотрудники Карпатского управления киберполиции установили, что вирус человек купил в DarkNet.

"Модифицировав его, парень распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил на открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр", - сообщили в киберполиции.

Фото: cyberpolice.gov.ua

По месту жительства мужчины полиция провела обыск, были изъяты компьютерная техника, использовавшаяся им в преступных целях.

Во время предварительного осмотра техники работники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования ВПО. Также был выявлен ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших.

Следователи полиции Ивано-Франковской области, под процессуальным руководстваом прокуратуры Ивано-Франковской области, начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Изъятую технику направили на экспертизу.

Полиция устанавливает всех граждан, которые стали жертвами мужчины. Сейчас ему грозит до шести лет заключения.

Киберполиции советует гражданам соблюдать правила кибергигиены, чтобы уберечь свой компьютер от подобных вмешательств.

Рекомендуемые меры:

устанавливать актуальные обновления операционной системы;

использовать антивирусные программы и постоянно обновлять их;

не совершать загрузки неизвестных и подозрительных файлов или архивов;

не переходить по подозрительным электронным ссылкам (в соцсетях, почте и т.д.).

В киберполиции также призвали граждан в случае обнаружения на компьютере попыток компрометации, сообщить им об этом с помощью формы обратной связи.

Ранее "Страна" писала о том, что сотрудники киберполиции поймали хакера, чьи вирусы воровали пароли в Интернете.

Также мы сообщали, что украинская киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 сайта с бесплатным кино.