Во время патрулирования реки Десенка в речном порту "Киев" полицейские составили протокол на водителя катера, который управлял будучи пьяным. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время патрулирования реки Десенка работники отдела полиции в речном порту "Киев" заметили катер, который задел верхним каркасом мост. Правоохранители решили остановить его для проверки.

Пообщавшись с 54-летним водителем, полицейские выяснили, что он находится в алкогольном опьянении. На мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления плавсредствами на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Видео: youtube.com/поліція Києва

Как сообщала "Страна", в Азовском море полицейские спасли женщину, которую унесло от берега на матрасе. Инцидент произошел на побережье Азовского моря в Геническом районе.

Напомним, что в Херсоне загорелось судно, которое стояло на ремонте.