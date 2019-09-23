В Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских, и скрылся, за что теперь разыскивается. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Киева.

Патрулируя Минский проспект поздно вечером 22 сентября, полицейские обратили внимание на автомобиль "ВАЗ" и четырех человек рядом с ним. Когда патрульные остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы мужчин, то один из них начал стрелять.

Злоумышленник успел выпустить семь пуль, после чего компания начала разбегаться. Троих мужчин удалось задержать, а стрелявшего ищут.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

На месте происшествия были изъяты стреляные гильзы. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения стрелявшего.

С тремя задержанными в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины проводят следственные действия. Мужчины оказались уроженцами другой страны, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

Видео: YouTube/ поліція Києва

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала о задержании мужчины, стрелявшего в охранника полтавского кафе за то, что тот мешал справить нужду в общественном месте.

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