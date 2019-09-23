В Тернополе от осложнений после кори умер ребенок, который 9 месяцев был в коме
В Тернополе от осложнений после кори скончался ребенок. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на представителя Нацполиции области Сергея Крета.
"Он умер вчера, 22 сентября. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит", - сказал Крета.
Смерть мальчика также подтвердил его отец Василий Яворский на своей странице в Facebook.
"Мой Славчик умер", - написал отец.
Фото: facebook.com
По данным СМИ, четырехлетний Слава из села Дзвиняч Залещицкого района попал в реанимацию областной детской больницы в январе этого года.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине от кори умерли 39 человек с начала вспышки.
Также мы сообщали, что Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью в 2018 году.
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