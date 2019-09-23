В Тернополе от осложнений после кори скончался ребенок. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на представителя Нацполиции области Сергея Крета.

"Он умер вчера, 22 сентября. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит", - сказал Крета.

Смерть мальчика также подтвердил его отец Василий Яворский на своей странице в Facebook.

"Мой Славчик умер", - написал отец.

Фото: facebook.com

По данным СМИ, четырехлетний Слава из села Дзвиняч Залещицкого района попал в реанимацию областной детской больницы в январе этого года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине от кори умерли 39 человек с начала вспышки.

Также мы сообщали, что Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью в 2018 году.