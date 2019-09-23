Международная Федерация Журналистов приветствует назначение в Украине парламентских слушаний относительно безопасности журналистов. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице МФЖ в Тwitter.

"Украина. Парламент проведет слушания по вопросам безопасности журналистов 6 ноября. Прекрасная возможность привлечь внимание к состоянию свободы прессы и безнаказанности. Благодарность члену нашего сообщества - Национальном союзе журналистов Украины за их упорный труд над этим! Мы требуем большей защиты для коллег из Украины", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com

"Следует отметить, что последние такого рода слушания о безопасности журналистов и защита свободы слова произошли в украинском парламенте почти 10 лет назад", - отмечает в Facebook глава национального совета журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Он напоминает, что парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов в Украине назначены на 6 ноября 2019 года. Соответствующее решение приняли 335 народных депутатов во время заседания Верховной Рады 18 сентября 2019 года. Впервые с призывом к Верховной Раде провести специальные парламентские слушания по физической безопасности журналистов НСЖУ обратилась в июле 2017 года на первую годовщину от убийства Павла Шеремета в Киеве.

Фото: facebook.com

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