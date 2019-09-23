В Египте после начала демонстраций на столичной площади Тахрир начались проблемы с доступом к Facebook, Facebook Messenger и BBC News, а также ряду других интернет-платформ.

Об этом говорится в твиттер-микроблоге общественной организации NetBlocks.

Платформы для социальных сетей и обмена сообщениями стали недоступны на AS8452 (Telecom Egypt) и AS24835 (Raya) в воскресенье, 22 сентября, на фоне усиления политической напряженности после публикации видеороликов, в которых говорилось о коррупции.

В Египте впервые за несколько лет с момента переворота серии "Арабской весны" 2011 года возобновились демонстрации. Перед этим политические ролики стали распространять в соцсетях.

В субботу, 21 сентября, в столице Египта и других городах страны прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ.

Заявленная причина протестов - обвинения правительства Сиси в коррупции. Во время протестов арестовали пять человек.

В NetBlocks отмечают, что ранее в Египте не блокировали соцсети. Данные NetBlocks подтверждают сообщения пользователей сетей о трудностях доступа к сервисам в воскресенье. На абонентов государственных телекоммуникационных операторов Telecom Egypt и Raya, которые также продаются под другими брендами, в настоящее время влияют ограничения социальных сетей и новостных платформ.

Также ограничены британская телерадиокорпорация BBC News и бесплатный общественный спутниковый телеканал Alhurra News, основанный в США и вещающий новости на арабском языке жителям Ближнего Востока и Северной Африки.

В воскресенье, 4 августа, в столице Египта, Каире, около Института рака произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 17 человек погибли, еще 32 получили ранения.

Фото: twitter.com/netblock

Как сообщала "Страна", Facebook попала в очередной скандал, связанный с конфиденциальностью данных пользователей. Выяснилось, что отправленные через фейсбук аудиосообщения прослушивали и расшифровывали посторонние люди.

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