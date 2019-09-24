Сегодня, 24 сентября, в мире отмечают день караванщика, на народном календаре - день Феодоры Александрийской и начало золотой осени. Свои именины отмечают Герман, Виктор, Дмитрий, Роман.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают день памяти святой Феодоры Александрийской и начало золотой осени. Теплая погода продлится как минимум три недели - до 15 октября. На Феодору наблюдали за пчелами: если те снова начали летать, то осень долго будет теплой. 24 числа бывает последняя гроза.

Международные праздники

Сегодня отмечают Международный день караванщика. Праздник впервые отметили в 1995 году, день популярен среди дальнобойщиков, участников транспортных и судовых колонн, экипажей кораблей.

События и даты

В 1869 году на американском рынке случилась паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами (за днем закрепилось название "чёрная пятница").

В 1932 году в Индии право участия в выборах получила каста неприкасаемых.

В 1944 году обнародован американский "план Моргентау", согласно которому Германию планировали превратить в сельскохозяйственную страну без промышленности.

В 1964 году в "Известиях" опубликовали "Предложения по усовершенствованию русского языка". Если бы их приняли, мы бы сегодня писали "доч", "жури", "заец".

В 1996 году открыли для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В 1998 году в Лионе впервые провели операцию по трансплантации руки человеку.

Сегодня исполняется 123 года со дня рождения известного американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который написал "Великий Гэтсби", "Ночь нежна", "По эту сторону рая". Именно благодаря ему ХХ век называли "веком джаза".

Сегодня 33 года исполняется американской актрисе Элоизе Мамфорд, которая играет подругу Анны Кейт в "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков серого темнее".

Именины

Сегодня День ангела у Виктора, Германа, Дмитрия, Льва, Николая, Петра, Романа, Сергея и Евдокии.