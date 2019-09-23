При планировании бюджета на 2020 год бизнес ориентируется на средний курс доллара около 28 гривен. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на исследование Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики".

В ходе исследования, проводившегося в августе 2019 года, было опрошено 104 топ-менеджера компаний - членов ЕБА.

По словам исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, представившей результаты исследования СМИ, курс 28 грн за 1$ свидетельствует об укреплении национальной валюты. Ведь в прошлом году курс был на уровне 30 гривен за доллар.

Согласно результатам исследования, на развитие бизнеса в 2020 году рассчитывают 77% опрошенных. При этом 45% компаний прогнозируют рост доходов на 10-20%.

По сравнению с прогнозом на текущий год существенно сократилось количество компаний, намеренных расширять штат. Как показал опрос, 47% предприятий планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года. 46% фирм планируют расширять штат (в 2018 году таких было 58%).

Лишь 33% компаний в 2020 году собираются начинать новые инвестиционные проекты в Украине. При этом более 90% руководителей компаний намереваются повысить сотрудникам зарплату на 5-10%.

Напомним, в Государственном бюджете на 2019 год курс доллара закладывался на уровне 30,5 грн.

В новом проекте Госбюджета курс доллара заложен на уровне 28,2 гривны, а на конец 2020 года - 29,4 гривны за доллар.