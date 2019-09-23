В Харькове рядом с детским садом обнаружили настоящего слона. Фото и видео
В Харькове прохожие заметили слона, который сам разгуливал по улице. Соответствующее видео появилось в Facebook.
Очевидцы засняли слона, который гуляет по двору без сопровождения людей. Уточняется, что это происходило прямо рядом с детским садиком №253, который располагается в Мясном переулке, 5.
Как уточняет портал 057, в харьковском цирке журналистам пояснили, что слон, вопреки догадкам очевидцев, ниоткуда не сбежал. Он принимал солнечные ванны во дворе цирка, который прилегает ко двору садика.
Видео: Facebook/ ХС • Харьков
Фото: 057.ua
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