В Харькове прохожие заметили слона, который сам разгуливал по улице. Соответствующее видео появилось в Facebook.

Очевидцы засняли слона, который гуляет по двору без сопровождения людей. Уточняется, что это происходило прямо рядом с детским садиком №253, который располагается в Мясном переулке, 5.

Как уточняет портал 057, в харьковском цирке журналистам пояснили, что слон, вопреки догадкам очевидцев, ниоткуда не сбежал. Он принимал солнечные ванны во дворе цирка, который прилегает ко двору садика.

Видео: Facebook/ ХС • Харьков

Фото: 057.ua

Напомним, в августе в Харькове из зоопарка сбежала зебра. Ее искали 20 людей, лошади и квадрокоптер.

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