Киевский апелляционный суд в понедельник, 23 сентября, удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка и отменил принятые определением Барышевского районного суда Киевской области меры обеспечения иска путем установления запрета первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В своей апелляционной жалобе НБУ обращал внимание суда на следующие аргументы: суд не вправе устанавливать НБУ и членам правления центробанка запрет выполнять полномочия; законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или наложения запрета на осуществление полномочий заместителя председателя НБУ "по решению суда".

"Мы приветствуем решение Киевского апелляционного суда… В своей апелляционной жалобе мы указали на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение. Подобные действия наглядно демонстрируют слабость недореформированной судебной системы, когда любое лицо без проверки документов и сути иска может подать заявление в суд и получить определение, которое будет блокировать работу любого государственного органа", - цитирует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктора Григорчука.

"О допущенных судьей Барышевского районного суда Киевской области Коваленко К.В. грубых нарушениях Национальный банк довел до сведения Высшего совета правосудия, а также Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время Рожкова продолжает исполнять обязанности первого заместителя главы НБУ.

Напомним, что 11 июня суд, отменивший лицензию SkyUp, решил запретить полномочия замглавы НБУ Рожковой.

В ответ на это Нацбанк решил обжаловать в суде запрет полномочий замглавы НБУ Рожковой.