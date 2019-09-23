На кладбище в Мене в Черниговской области неизвестные вандалы закрасили белой краской портреты на надгробиях погибших бойцов АТО. Об этом сообщило местное издание Сусіди.City.

Мэр Мены Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям громады с просьбой помочь найти преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию о вандалах.

Фото: susidy.city

Видео: youtube.com

Отметим, что 6 июня 2019 года в Раде проголосовали за законопроект № 9217, в котором говорится о том, что надругательство над местами захоронения защитников суверенитета и территориальной целостности Украины является уголовным преступлением и может караться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет. И уже в конце того же месяца закон был подписан президентом.

Напомним также, что под Черниговом радикалы сбросили памятник освободителю Киева от нацистов.