24 сентября Хозяйственный суд Киева начнет рассмотрение иска экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе суда уточняют, что заседание назначено на 10:30.

Напомним, информация о национализации "ПриватБанка" появилась в декабре 2016 года. "Страна" писала о ее причинах и подоплеке. Мы также рассказывали, на каких условиях Коломойский отдал свое детище властям.

Экс-владельцы банка посчитали проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной.

В конце февраля 2019 года хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6% и 16,5% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Однако судебные споры на этом не завершились. Например, в апреле Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева, а ответчиками заявил НБУ и ПриватБанк.

Сейчас стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.