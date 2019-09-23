В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, который судя по программе визита в США, сейчас летит в Нью-Йорк, подписал законы о поддержке кинематографа и финансировании дорожного хозяйства. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии" Верховная Рада приняла 12 сентября. Предполагается, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направлены на государственную поддержку кинематографии.

Также Зеленский подписал закон №54 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", принятый Верховной Радой 11 сентября 2019.

Предполагается, что с момента вступления закона в силу штрафы за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам увеличатся до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан - в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% . В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, Зеленский поставил свою подпись на законе №74 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда", за который депутаты проголосовали 12 сентября 2019.

Теперь в Государственный дорожный фонд будут поступать 50% от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% - от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Напомним, Зеленский подписал закон об импичменте президента.

Также мы писали, что Зеленский подписал закон, который разгрузит Высший антикоррупционный суд.