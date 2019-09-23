В общественный совет НАБУ избирают двух новых членов, среди которых - подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько. Об этом свидетельствуют данные на странице рейтингового интернет-голосования за кандидатов в Совет Общественного контроля.

Предыдущих исключили за непосещаемость. Всего в списке 8 человек. Голосование проходит 23 сентября 2019 года с 9:00 до 21:00.

Фото: voting.nabu.gov.ua

Согласно Закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Совет общественного контроля создается в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.

Напомним, что Зеленский призвал украинцев сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.

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