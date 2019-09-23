Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн "Техвоенсервис". Об этом сообщают Українськi Новини.

Указ о ликвидации концерна, оказавшийся в распоряжении СМИ, датирован 16 сентября.

"Прекратить юридическое лицо - концерн "Техвоенсервис", - сказано в документе.

Фото: ukranews.com

Концерн ликвидирован из-за проведения реорганизации в Министерстве обороны, которое им управляло.

Министр поручил принять меры для взыскания дебиторской задолженности "Техвоенсервиса", а все имущество и документы концерна передать Главному управлению имущества и ресурсов.

Государственное объединение "Техвоенсервис" было создано в 2005 году. Входящие в его состав 21 предприятия Житомира, Харькова, Киева, Чернигова и других городов занимались ремонтом и техобслуживанием оборудования специального назначения, изготовлением оружия и боеприпасов и другой деятельностью. Экспорт его продукции осуществлялся главным образом в Венгрию и Россию.

На днях Загороднюк рассказал о том, что собирается провести переоценку структуры Вооруженных сил Украины.

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