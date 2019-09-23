Новая министр образования Анна Новосад заявила о желании "перевернуть пирамиду", когда большинство абитуриентов после школы поступают в высшие учебные заведения, а не ПТУ. Об этом она сообщила в интервью "УП.Жизнь".

"Мы очень бы хотели перевернуть пирамиду, когда у нас огромный процент идет в высшие учебные заведения, а всего около 30% идет в учреждения профессионального образования. Это неправильно хотя бы потому, что многие дети теряют возможность получать в будущем лучшую зарплату ", - сообщила она.

Новосад сообщила, что недавно встречалась с представителем крупного аграрного бизнеса, который вкладывает средства в частности в профессиональное образование из-за нехватки трактористов и других работников.

"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает 70-80 тысяч гривен зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра", - заявила министр образования.

Она убеждена, что после школы выпускник или выпускница должны выбирать: они хотят получить рабочую квалификацию и быстро выйти на рынок труда, или получить высшее образование. "И та, и та сфера должны быть адекватно, эффективно построены. Не может быть приоритетом или то, или то", - добавила глава Министерства образования Украины.

Она выразила убеждение, что профессиональное образование должно предоставлять квалификации и учить тем профессиям, которые действительно востребованы на рынке труда. При этом отмечается, что содержание учебных программ и сами направления подготовки должны быть более гибкими и современными.

Новосад также рассказала, что нужно обновить образовательное пространство, но его сложно быстро починить, потому что это большие инвестиции. "Поэтому мы должны сконцентрироваться на том, чтобы инвестировать госсредства в меньшую часть учреждений профессионального образования, но лучших".

В МОН планируют финансировать многопрофильные центры подготовки, которые будут иметь нормальную оплату и хороших специалистов, которые будут отвечать запросу работодателей. По ее словам, сейчас в Украине более 700 учреждений профессионально-технического образования.

"Действительно ли нам нужно такое количество, есть ли смысл держать в области несколько заведений (высших учебных - Ред.), которые готовят по одной и той же профессии? И то, и другое заведение мы удерживаем из государственных, или местных средств. И что имеем на выходе? Отсутствие оборудования, плачевное состояние помещений и содержание здания ни к чему хорошему не приводят. Здесь вопрос не просто закрыть или кого-то уволить, а как ограниченные средства направлять в лучшие заведения, поддерживать лучших, делать способных успешнее. Это адекватная цель политики", - заявила она, подразумевая возможное закрытие ряда учебных заведений.

При этом она объясняет, что профтехобразование (ПТУ) останутся приоритетом Министерства образования Украины. Сообщается, что в МОН продолжат работать с ЕС, над проектом, который начинали ранее. Также планируется получить кредиты других финансовых институтов для модернизации профобразования.

"Еще мы очень хотели бы развить государственно-частное партнерство в сфере образования - это то, чего просят работодатели: дайте возможность иметь большее влияние на учреждения профессионального образования и помогать там, где государство не справляется. Сейчас хотим лучше изучить, какие механизмы сейчас и запрос у работодателей. И тогда сопоставить", - сообщила она.

Как сообщала "Страна", шесть университетов из Украины внесли в список лучших ВУЗов мира. До 2019 года в Times Higher Education было 4 украинских вуза.

Напомним, что абитуриенты, которые поступают в медицинские и педагогические ВУЗы Украины, смогут получить первоочередное поступление на бюджетные места, если согласятся отработать в сельский местности по специальности.