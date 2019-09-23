У премьер-министра Украины Алексея Гончарука есть три советника на общественных началах. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по состоянию на 9 сентября советниками Гончарука на общественных началах являлись Яна Вячеславовна Горюнова, Светлана Сергеевна Котляревская и Александр Игоревич Пушкин. Горюнова и Котляревская были назначены 3 сентября, Пушкин - 9 сентября.

Уточняется, что Яна Горюнова - менеджер ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO. Светлана Котляревская - в прошлом проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта.

Напомним, премьер Гончарук записал видеоблог "Чашка премьера" и пообещал сделать его еженедельным.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины избрала Алексея Гончарука премьер-министром Украины на заседании 29 августа.