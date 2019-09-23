Экс-депутат Верховной Рады 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Алексей Мушак стал советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам. Об этом новый советник сам написал на своем Facebook.

37-летний Мушак сообщил, что будет курировать в первую очередь земульную реформу.

"Я стал советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам. В первую очередь по земельной реформе. Собираюсь помогать своим опытом, пониманием процессов, умением доносить до людей изменения, которые правительство будет реализовывать в экономической сфере", - поделился планами Мушак.

Скриншот: Facebook/ oleksiy.mushak

Он также объяснил, почему согласился на должность на общественных началах. По его словам, его политические взгляды не изменились, но на реформы у Украины слишком мало времени, поэтому "стоять в стороне было бы не правильно".

Фото: Facebook/ oleksiy.mushak

Как пишут украинские СМИ, Мушак приходится двоюродным братом Андрею Веревскому - основателю и руководителю одного из крупнейших агрохолдингов страны "Кернел". В 2018 году Веревский с состоянием более миллиарда долларов занял 8 место в рейтинге ста богатейших украинцев по версии журнала "Фокус".

В соцсетях отметили, что теперь за семейными обедами у братьев явно будет что обсудить, и это точно не интересы Украины.

Ранее "Страна" приводила заявление Владимира Зеленского, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года.

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