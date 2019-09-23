После жуткого ДТП на трассе между Новой Долиной и Прилиманским, в котором погибли девять человек, в Одесской области объявлен траур. Об этом сообщается на официальном сайте облгосадминистрации.

Уточняется, что 23 сентября на зданиях в регионе будут приспущены флаги Украины, а предприятиям, организациям и учреждениям рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Фото: oda.odessa.gov.ua

А в Житомире по распоряжению мэра Сергея Сухомлина объявлен трехдневный траур по девяти погибшим в результате столкновения бензовоза и автобуса, которое произошло 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Житомирского горсовета.

"В Житомирской городской объединенной территориальной громаде объявлен трехдневный траур по погибшим а автокатастрофе, в городе приспустят государственные флаги", - говорится в сообщении.

Также говорится о том, что горсовет пообещал семьям погибших оказать материальную помощь.

Напомним, трагедия под Одессой произошла 21 сентября на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское в результате столкновения направлявшегося в Одессу автобуса Mercedes и грузовика, который ехал во встречном направлении.

А смертельное ДТП под Житомиром случилось 22 сентября. В селе Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы. Полиция сообщила, что задержала водителя грузовика.

Ранее "Страна" писала о том, что виновником ДТП под Одессой, где погибли девять человек, полиция назвала водителя фуры.

Также мы сообщали, что появились новые подробности ДТП с рейсовым автобусом "Житомир - Яремче", в котором погибли 9 человек.