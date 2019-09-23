Премьер-министр Украины Алексей Гончарук запустил видеоблог (влог) с названием "Чашка премьера". Его первый выпуск опубликован 22 сентября 2019 на его официальной фб-странице.

"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю. И бонус - буду отвечать на ваши комментарии у меня на страницах", - говорится в опубликованном сообщении.

Он заявил о начале работы Министерства цифровой трансформации, в котором займутся ликвидацией бумажного документооборота. Гончарук сообщил о начале подготовки к отопительному сезону, прокомментировал принятие закона о кассовых аппаратах и ответил на несколько вопросов пользователей из фейсбука и твиттера.

Также он рассказал о запуске сайта career.gov.ua, на котором будут размещаться вакансии на работу и анонсировал увольнение коррупционеров и неэффективных чиновников. В заключении он признался, что является футбольным болельщиком.

Видео: facebook.com/PMHoncharuk

Ранее влоги на посту премьер-министра практиковал Арсений Яценюк в 2015-16 гг. Его так называемые "десятиминутки" выходили на телевидении.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины призвал арабских бизнесменов покупать футбольные клубы в Украине. О командах Алексей Гончарук рассказал инвесторам из Катара.

Также он обещался с 2021 года готовить бюджеты сразу на трехлетку.