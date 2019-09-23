На исполнение постановления, принятое предыдущим правительством, о повышении зарплат педагогам от 20 до 70% нужно дополнительных 45 млрд гривен. Об этом в интервью Украинской правде. Жизнь рассказала новая министр образования и науки Анна Новосад.

"Мы сейчас с Минфином, и с премьером думаем, как найти эти средства и где", - рассказала Новосад. - Есть разные оценки, какая это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, что это дополнительные почти 45 млрд грн".

По словам Новосад, для украинской экономики это "гигантские средства, которые надо откуда-то вытащить, у кого-то их забрать и отдать педагогам. "Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, и с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", - говорит она. Министр обещает, что решение будет принято до второго чтения Госбюджета-2020.

На вопрос, не обижена ли Новосад на Лилию Гриневич и предыдущее правительство за то, что они приняли такое постановление - они приняли документ, который сложно воплотить- министр ответила: "Я не могу быть обиженной на Лилию Михайловну, у нас есть природные намерения как у министров, чтобы зарплаты у педагогов были выше. Возможно, здесь имел премьер немножечко по-другому управлять этой ситуацией и, например, не подписывать же постановление в последний вечер перед назначением нового правительства, а подписать ее хотя бы немного раньше". По ее словам, сложность в том, что сейчас новому руководству нужно объяснять, почему постановление не учтено в проекте Бюджета и из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен.

Напомним, что на днях министр финансов представила проект бюджета Украины-2020, а Рада его приняла к рассмотрению.

Также "Страна" разбиралась, почему в новом проекте бюджета нет ни денег от налоговых реформ, ни рывка экономики.