Из Украины выдворили шестерых граждан Израиля - хасидов, которые приехали в Умань встречать иудейский Новый год (Рош-ха-Шана), который в этом году наступает 29 сентября. Об этом сообщается на сайте Госмиграционной службы.

"В течение августа-сентября уманскими миграционниками составлены 28 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев. В частности, среди них было обнаружено и шесть граждан Израиля - нарушителей миграционного законодательства. Как следствие - в отношении них принято решение о принудительном возвращении", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Умань (Черкасская область), где похоронен лидер брацлавских хасидов Нахман, каждый год съезжаются паломники-хасиды. В этом году ожидают около 40 тысяч человек, это на 10 тысяч больше, чем в 2018-м.

Ранее "Страна" писала о том, что Нью-Йорк страдает корью из-за хасидов, посетивших Украину.