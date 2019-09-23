Сегодня стали известны некоторые подробности дела, которое ГБР открыло на Андрея Парубия. Оно касается беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года и открыто по заявлению известного юриста Андрея Портнова. Тогда в местном доме профсоюзов сожгли десятки антимайдановцев.

Помогали этому сторонники Майдана, которых накануне "благословил" Андрей Парубий. В частности есть видео, где сотник одесского майдана, которому Парубий накануне подарил бронежилет, стреляет по окнам дома профсоюзов, где в этот момент горели люди.

"Стана" уже подробно реконструировала те события. Кратко вспомним, что известно о роли Парубия в них.

Первые упоминания о Парубие

Слухи о причастноси Парубия к событиям 2 мая в Одессе ходили давно. Говорили, что он координировал майдановцев, стали одной из сторон того кровавого конфликта.

Почвой для этих слухов стали два видео. Известно, что за четыре дня до трагедии Парубий был в городе, где подарил бронежилет сотнику-майдановцу Николаю Волкову.

Потом именно в этом или похожем бронежилете Волков стрелял по окнам дома профсоюзов – что также было запечатлено на видео. Он умер от болезни в феврале 2015 года.

О роли Парубия в событиях в Одессе говорили еще три свидетеля - экс-руководитель областной милиции Петр Луцюк,экс-замначальника Одесской милиции Дмитрий Фучеджи и местный активист-майдановец Руслан Форостяк.

Все трое говорили о том, что секретарь СНБО координировал действия местных активистов и объезжал блок-посты. А Фучеджи уточнял, что решение привлечь "заградотряды" Парубия принял губернатор Владимир Немировский - после того, как МВД отказалось зачищать Антимайдан.

Добавим, что в прошлом году в Израиле вышел фильм о событиях 2 мая в Одессе. В нем гражданин Грузии Цезари Баджалидзе заявил, что по договоренности со спикером Рады Андреем Парубием он вошел в группу "наемников", которые устраивали побоище и пожар в Доме Профсоюзов в Одессе.

По его словам, Парубий формировал группы активистов для подавления сепаратистских мероприятий в разных в регионах Украины.

Сам же спикер Рады опровергал эту информацию и заявлял, что фильм распространяет фейки. И эта история заглохла до августа 2019 года.

Открытие дела

27 августа Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова открыло уголовное производство против тогда еще спикера Андрея Парубия - по факту массовой гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

ГБР расследует, создавал ли Парубий милитарные группировки, которые устроили бойню в Одессе.

"Парубий А.В. в 2014 году, занимая должность секретаря СНБО, с целью организации массовых беспорядков, организовал создание подконтрольных ему гражданских группировок, которые действовали на территории Одесской области, которые действуя по указанию последнего учиняли массовые беспорядки, которые сопровождались насилием над лицами, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие та повлекли тяжелые последствия", - говорится в материалах уголовного производства.

Также сообщается, что подконтрольные Парубию группировки действовали в нарушение законодательно установленных правил оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Их прямо обвинили в совершении теракта 2 мая 2014 года.

Само заявление Портнов подал в Государственное бюро расследований еще 23 августа.

Согласно заявлению, экс-спикер мог сыграть одну из ключевых ролей в серии провокаций, закончившихся массовой гибелью активистов Антимайдана.

"Я актуализировал определенные факты, которые уже имеют место в публичной плоскости. Считаю, что для полноценного разбирательства следствие должно запросить данные о его телефонных контактах накануне и в ходе событий, а также пообщаться со всеми фигурантами. Сегодня Парубий не может повлиять на силовиков, поэтому есть шанс докопаться до истины. И в том числе узнать, какие директивы он доводил в ходе совещания с руководством Одесской области за три дня до трагедии", – рассказал тогда "Стране" Андрей Портнов.

Юрист в своем ходатайстве изложил алгоритм действий по установлению виновных в событиях 2 мая. По его мнению, необходимо изъятие личного дела Парубия, а также снятие копий со всех его решений за то время, когда он занимал кресло секретаря СНБО, информации и о его командировочных листах, и переписке с парламентской следственной комиссией, которая в 2014 году изучала обстоятельства массовой гибели людей в Одессе и на Донбассе.

Во-вторых, ГБР должно получить сведения о лицах, которых Портнов считает центральными фигурами в организации бойни в Одессе. Речь идет о персональных данных, информации о наличии разрешений на ношение огнестрельного оружия и зарегистрированных данных баллистов в отношении определенных активных участников событий. .

Также Портнов предложил установить детализацию мобильных номеров, которые на момент трагедии 2 мая в Одессе использовались Парубием и другими руководителями Евромайдановского движения. За счет этой информации, а также следственным путем, как считает Портнов, оперативники смогут восстановить суть служебных совещаний. Такие мероприятия проводились в Одессе незадолго до трагедии 2 мая.

Помимо этого юрист счел целесообразным для следствия изъятие протоколов оперативных совещаний в Одесской области за два месяца, предшествующих трагедии, и выяснить, какие вводные и команды давались на тот момент руководителю регионального главка МВД Петру Луцюку Петром Порошенко, Андреем Парубием, Юрием Луценко и Алексеем Гончаренко.

Также Портнов предложил ГБР сосредоточиться на установлении персон, которые проживали в момент трагических событий в Доме профсоюзов Одессы. Он настаивает на установлении анкетных данных постояльцев баз отдыха "Экономист", "Белая акация", Молодая квардия", санатория им.Горького, гостиницы "Дом Палова", спортбазы в Новой Дофиновке, где вероятно "осели" накануне трагедии приезжие участники событий 2 мая 2014 года.

Подробнее о деле против Парубия мы рассказывали в материале Терроризм, поставка оружия и массовые беспорядки. Как в деле "одесской Хатыни" наметилась "вышка" для Парубия

Что стало известно о деле сегодня

Сегодня сам Андрей Парубий опубликовал на своей странице в Facebook запрос, который пришел в Раду от ГБР.

В нем говорится, что Бюро открыло производство по факту создания и координирования вооруженных группировок "с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса".

В документе просят передать из аппарата Рады в ГБР результаты работы следственной комиссии Рады по делу о массовой гибели людей в Одессе и Мариуполе. А также, кто в эту ВСК входил.

Сам бывший спикер картинно удивился, почему его не преследуют за организацию Евромайдана.

"Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок об "организации, координации и осуществление Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича" , о "захвате власти организованной преступной группой" , о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк", - пишет Парубий.

На пост Парубия отреагировал заявитель по его делу - Андрей Портнов, который написал: "Одиозный Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство по событиям массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года.

У меня встречное возмущение. С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы ещё месяц назад. Если мы будем так долго раскачиваться, он в конечном итоге может вообще остаться на свободе.

Его нужно брать под стражу, а потом в тюрьме разбираться и проводить следствие. Точно так, как это происходило в последние пять лет".