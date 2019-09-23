Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента Андрея Богдана, им стала Юлия Ковалив. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №714/2019 от 20 сентября Ковалив Юлия Игоревна становится заместителем руководителя Офиса президента Украины. Ковалив стала второй женщиной среди заместителей Богдана.

Ранее Юлия Ковалив имела опыт работы в правительстве. Так, с 2015 по 2016 годы она была первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. После этого, в 2016 - 2017 годах была председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С января 2017 стала главой офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям главы Офиса президента Сергейю Трофимову и Кириллу Тимошенко за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя Офиса президента.