Зеленский назначил экс-председателя набсовета "Нафтогаза" Юлию Ковалив заместителем Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента Андрея Богдана, им стала Юлия Ковалив. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.
Так, в соответствии с указом №714/2019 от 20 сентября Ковалив Юлия Игоревна становится заместителем руководителя Офиса президента Украины. Ковалив стала второй женщиной среди заместителей Богдана.
Ранее Юлия Ковалив имела опыт работы в правительстве. Так, с 2015 по 2016 годы она была первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. После этого, в 2016 - 2017 годах была председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С января 2017 стала главой офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям главы Офиса президента Сергейю Трофимову и Кириллу Тимошенко за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя Офиса президента.