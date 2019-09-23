В Министерстве здравоохранения Украины и под руководством Уляны Супрун, и при новом руководстве оказались не заблокированы российские социальные сети, которые ранее запретили украинские власти. Об этом в Facebook написала руководитель экспертной группы eHealth Министерства здравоохранения Украины.

"Российские соцсети в Минздраве. К сожалению, не фейк. Вчера по соцсетям ходила информация, что в wifi сети Минздрава работают запрещены решением СНБО российские социальные сети. Поэтому, первое что я сделала, когда пришла на работу сегодня с утра - проверила эту информацию. Да, это правда, они действительно работают. Провайдер - Гигатранс", - написала Халеева.

После этого Халеева и другие госслужащие сообщили об этом госсекретарю Минздрава как руководителю аппарата, а также подготовили письма в СБУ, аппарата СНБО и Нацполицию."Почему мы это делаем - потому что у меня и у нашей команды есть собственные "красные линии" и принципы, которым мы никогда не уступим", - подытожила чиновница.

Скриншот: facebook.com/khaleyeva

Ранее "Страна" разбиралась, отказались ли украинцы от "ВКонтакте" и "Яндекса", и кого власти намерены блокировать дальше.

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