Вчера, 22 сентября, завершились матчи 8 тура чемпионата Украины по футболу (Favbet Лига). Особняком здесь стоит разгром Ворсклы киевским Динамо со счетом 5:0.

В Украинской Премьер-лиге по традиции определили лучшего игрока тура. По итогам голосования победу одержал полузащитник Динамо Карлос де Пена, который в матче с Ворсклой забил два мяча. Он на один балл опередил одноклубника Виктора Цыганкова. Также в опросе упоминались Рустам Худжамов ( Мариуполь), Артем Шабанов (Динамо) и Марлос ( Шахтер).

Лучший игрок 8 тура УПЛ, фото: upl.ua

В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, как передает пресс-служба УПЛ.

Ранее "Страна" сообщала, что киевское Динамо разгромило "Ворсклу", порадовав нового тренера первой победой в чемпионате.