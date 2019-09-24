Воздух, солнце и вода — наши лучшие друзья. Но не летом на морском побережье. Соленая вода пересушивает кожу, солнечные лучи вызывают фотостарение, а горячие воздушные порывы способствуют появлению шелушений. Отдых заканчивается, а проблемы появляются. Давайте обсудим наиболее важные процедуры по восстановлению естественной красоты и свежести кожи, пострадавшей во время отдыха у моря.

Свод правил по профилактике

1. Если вы отправляетесь на пикник под открытым небом, в морской круиз, на отдых у воды или в солярий — не забывайте наносить защитное средство от загара с SPF-фактором 100. В противном случае кожа перенасытится ультрафиолетом, начнет шелушиться, покроется пигментными пятнами или попросту обгорит.

2. Принимайте душ после посещения бассейна или купания в море, чтобы смыть соленую воду и хлорку, микрочастицы которых травмируют нежный слой эпидермиса. Нанесите на чистую дерму средство after sun с охлаждающим эффектом. Это может быть освежающая мятная эмульсия, восстанавливающий крем, увлажняющее средство для лица, рук и тела, например. В состав крема Nivea Sun входит экстракт алоэ вера, пантенол, масло ши и витамин Е. Продукт помогает:

восстановить водно-липидный баланс кожного покрова и структуру кожи на клеточном уровне;

надолго сохранить золотистый загар и сделать его равномерным;

придать сияние, шелковистость и упругость дерме;

уменьшить воспалительные процессы;

снизить влияние ультрафиолетового излучения;

устранить негативные последствия, вызванные контактами с горячим ветром, морской водой и палящим солнцем (стянутость и шелушения);

напитать кожу, наполнить ее энергией и свежестью.

3. При солнечных ожогах и для снятия покраснений используйте SOS-препараты (например, мазь «Пантестин») для быстрой регенерации клеток.

4. Не находитесь подолгу на солнце, всегда носите головной убор и прикрывайте плечи.

Устраняем шелушения

Чтобы еще больше не травмировать пострадавшую от UV-воздействия и морской воды кожу, используйте мягкий скраб или щадящий пилинг с сахарными/кофейными абразивными частичками мелкого помола: они помогут деликатно устранить шелушения на теле и лице.

Отшелушивающие продукты должны содержать компоненты, которые создают на поверхности дермы тоненькую воздухопроницаемую пленку, удерживающую влагу в эпидермисе: масло авокадо, миндаля, ши, кокоса, какао, оливы.

Средство следует наносить легкими массажными движениями, а затем смыть теплой водой и промокнуть тело махровым полотенцем, а лицо — одноразовой бумажной салфеткой. Не забудьте воспользоваться гипоаллергенным тоником с экстрактом зеленого чая, чтобы сузить поры и стабилизировать pH-баланс кожного покрова.

Деликатная процедура скрабирования устраняет ороговевший эпителий, обновляет кожу и выравнивает ее тон.

Увлажняем и питаем кожный покров

Применяйте увлажняющее средство (молочко, гель, флюид, сыворотку на водной основе, лосьон с экстрактом ментола, масло) два раза в день, во время утреннего и вечернего умывания и очищения кожи.

Также можно воспользоваться питательными кремами, которые обладают легкой текстурой, деликатно заботятся о коже рук, лица и тела.

Бьюти-продукты должны содержать активные вещества с интенсивными гидрофильными свойствами:

гиалуроновую кислоту;

коллаген;

коэнзим Q10;

экстракт алоэ, огурца, женьшеня, ромашки, овса, спирулины и ламинарии;

витамины A, E.



Дополните уход тканевой или гелевой маской: дневное средство наносится на 20–30 минут, а затем смывается водой. Активные компоненты ночного продукта раскрывают свои питательные свойства на протяжении 7–9 часов, пока тело находится в состоянии полного покоя.

Увлажняющие компоненты косметических продуктов:

успокаивают чувствительную кожу;

повышают ее упругость, гладкость и эластичность;

восстанавливают барьерные функции дермы и ее жизненную силу;

устраняют сухость и пигментацию.

NB! Важно питать кожу не только снаружи, но и изнутри: пейте достаточное количество воды, употребляйте фреши и тонизирующие чаи, а также натуральные вкусняшки для красоты — овощи и фрукты, насыщенные антиоксидантами.