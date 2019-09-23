В Госбюро расследований открыли еще одно уголовное производство против экс-спикера Андрея Парубия по делу "одесской Хатыни".

В частности, в ГБР открыли производство по факту создания и координирования Парубием вооруженных группировок "с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса". Об этом говорится в письме из ГБР в Аппарат Верховной Рады Украины, опубликованном на фото на фб-странице Парубия.

"Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок об "организации, координации и осуществление Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича" , о "захвате власти организованной преступной группой" , о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк", - также отмечается в опубликованном сообщении.

Ранее о намерении обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением против экс-спикера Андрея Парубия с обвинением его в организации массовых беспорядков и осуществлении террористического акта 2 мая 2014 года в Одессе сообщал юрист и общественный деятель Андрей Портнов.

Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Как сообщала "Страна", в Государственном бюро расследований ранее открыли три уголовных производства против экс-спикера Андрея Парубия по факту массового убийства людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

До этого другое уголовное производство против Андрея Парубия было открыто по факту возможного препятствования им осуществлению избирательного права.