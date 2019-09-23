Мэр Киева Виталий Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке, и намерен подать соответствующие проекты представлений на увольнение в Кабмин. Об этом Кличко заявил на пресс-конференции в понедельник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Я попросил написать заявления и одного, и другого... Сейчас мы подаем документы в Кабмин", - сказал мэр. По его словам, сейчас обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником бывшего резидента Comedy Club Максимом Бахматовым, который является, "практически заместителем". Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросамиинвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.

Кличко выразил надежду, что правительство удовлетворит кадровые его представления.

Дмитрий Давтян был заместителем Кличко с октября 2017 года. Он сын крупного харьковского бизнесмена Александра Давтяна, президента инвестиционной группы DAD. Давтян пришел в КГГА вместо ушедшей в декрет Анны Старостенко.

Давтян занимался проектами транспортной инфраструктурой, темпы реализации которых не удовлетворили Кличко. "Это и темпы строительства метро на Виноградарь, и строительство развязки на улице Богатырской, и возведение Шулявского путепровода. Также есть вопросы к работе сферы парковки и внедрению электронного билета в общественном транспорте", - подчеркнул мэр.

Александр Спасибко работал еще дольше - с января 2016 года. По словам мэра, Спасибко воплотил много успешных и знаковых для города проектов, но есть важные вопросы, которые ему отказались не под силу, в том числе подготовка и принятие Генплана города, вопросы архитектуры и градостроительства, детальных планов территорий.

Напомним, что Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. После этого Кабмин 5 сентября согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.

В свою очередь, Кличко назвал Богдана манипулятором и спросил, когда власть превратит Украину в Чехию. Он указал, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. По словам Кличко, разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

Также Кличко заявлял, что будет баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах.