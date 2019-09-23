Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию НАБУ. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook главы государства.

"Я часто призывал вас принять участие в каком-то челлендже или флешмобе. Сейчас настало время для самого масштабного. Принять участие может каждый гражданин Украины - для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хэштегов. Нужно только одно: жить по закону. Путь Украины к успеху - это дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого: от олигарха до водителя такси", - сказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что власть не сможет победить коррупцию, если граждане Украины будут закрывать на нее глаза или становиться становиться соучастниками распила бюджетных денег.

"И я сейчас обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или какую-либо другую коррупционную схему - пожалуйста, не молчите. Не надо писать в соцсетях: "Все пропала, эти такие же, как и те. Зеленский понаставил своих решал". Нет, вот телефон: это горячая линия НАБУ. Звоните и сообщайте, а правоохранителельные органы будут реагировать и наказывать. Давайте помнить, что Европа начинается не с государственной границы. Европа начинается с окурка, который летит в мусорный бак, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа нет, когда вашей фирме предлагают на тендере нагнуть государство..." - сказал Зеленский, продемонстрировав номер горячей линии: 0 800 503 200.

Также глава государства заявил, что ему хотелось бы, что украинцы меняли страну вместе, а он начинает с себя, подписывая принятый парламентом закон про импичмент президента.

Видео: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, "Страна" разбиралась, как Вашингтон и Зе-команда воюют за контроль над НАБУ и САП.

Также мы писали, что Зеленский подписал закон об импичменте и рассказывали, как должна происходить эта процедура в соответствии с документом.