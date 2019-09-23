Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Коммерсант".

Додон напомнил, что у них с Зеленским был телефонный разговор. Про вероятнось встречи он сказал "скорее всего". "Надеюсь (на встречу. - Ред.). Мы готовы к этому. Наши команды ведут переговоры, я последние детали не знаю", - добавил президент Молдовы.

По поводу его заявлений о том, что Крым - российский, Додон заявил: "Надо учитывать позицию руководства Республики Молдова, которая не менялась за последние 28 лет. Мы поддерживаем суверенитет Украины, и все. Идем дальше".

Игорь Додон уже не впервые выражает надежду на встречу с президентом Украины. Порошенко выдвигал Додону четкое условие для встречи, при котором переговоры могут состояться: для этого Додон должен был признать российскую агрессию против Украины, включая аннексию Крыма.

Стоит отметить, что в программе визита Зе в США встреча с Додоном пока что не предусмотрена.

Как сообщала "Страна", на полях ГА ООН Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Мы разбирались, что происходит вокруг их возможной встречи.