В понедельник в Киеве на Банковой появились флаги с фашистской свастикой и люди в форме Вермахта. Подтверждающие это фото на своей странице в соцсети разместила главред "КП в Украине" Оксана Богданова.

Как выяснилось, нацистская символика оказалась декорациями, а на банковой снимают художественный фильм о фашистской оккупации Киева в период Второй Мировой войны.

Фото: facebook.com/ Оксана Богданова

Стоит отметить, что подобные декорации были расставлены и в начале уикэнда на Андреевском спуске, где также снимали эпизод художественного фильма. На исторической улице, которую уже давно облюбовали художники и ремесленники, люди в форме солдат Вермахта разъезжали на мотоциклах и автомобилях того времени, пишет "Наш Киев".

Фото: nashkiev.ua

Ранее "Страна" писала о том, что запрещенную в России комедию "Смерть Сталина" частично снимали в Киеве.

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