Киевский городской голова Виталий Кличко назначил нового советника. Им стал Максим Бахматов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Виталий Кличко отметил, что Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросам инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры. Он стал советником на общественных началах.

"Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей с широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - сказал Кличко.

Максим Бахматов сообщил, что его деятельность в мэрии будет основываться на предыдущем опыте в частном секторе, а свою работу он начнет с аудита вверенных ему направлений.

"Также хотел бы отметить, что у меня большой опыт в КВН и Comedy Club, что сегодня очень важно в нашей стране. Без этого, к сожалению, никак", - сказал новый советник Кличко.

Максим Бахматов

Отметим, что Максим Бахматов является управляющим партнером инновационного центра-города UNIT.City, ранее он занимал пост руководителя экспоцентра ВДНХ. Любопытно, что Бахматов в прошлом был телеведущим, КВНщиком и шоуменом. В 2006 - 2007 годах он занимался развитием украинского Comedy Club, будучи не только его генпродюсером, но и резидентом. А в 2014 году в рамках благотворительного проекта "Частичка сердца" Бахматов 33 дня прожил за стеклом витрины магазина "Цитрус" в Киеве, чтобы собрать деньги на кардиологические операции больным детям.

Напомним, Кличко обратился в Раду с предложением распустить Киевсовет.

Также мы писали, что Кличко будет баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах.