В сентябре исполнилось 5 лет с момента заключения первых Минских соглашений и голосования Верховной Рады за закон об особом статусе неподконтрольных районов Донбасса в составе Украины.

С тех пор этот закон так и не был введен в действие (хоть его сроки и продлевают год за годом), а война, пусть и в "тлеющем" режиме, но продолжается.

А по ту линию фронта за пять лет сложилась своя жизнь, которая сильно отличается от украинской. Посмотреть на нее отправился журналист "Страны".

Иловайск

Менее месяца назад исполнилось пять лет Иловайскому котлу - так называют ожесточенные бои, которые прошли близ Иловайска. Попутчица в нашей маршрутке - уроженка этого города Марина.

"Летом 2014 года отсюда уехали почти все. В основном в Россию. Мне до сих пор снится, как я стою беременная возле дома с сумками, муж заколачивает окна и двери, а тут совсем рядом зарево. Я плакала до самого самолета в Ростове. В нем были только наши, все беженцы. Сидим и никто не знает, куда летим. Прилетели на Урал...", - рассказывает Марина.

По словам женщины, первые годы после боев люди не торопились возвращаться. Но в 2018, в 2019 годах стали приезжать - не навсегда, а чтобы сделать ремонт "в родительской хате".

"Те, чьи дома снесены под фундамент, не приезжают. Такой дом у моей соседки. Сейчас мы живем в одном микрорайоне. Я хожу, смотрю на ее развалины. Потом рассказываю. Сидим, пьем и плачем", - рассказывает женщина.

Километры дороги, ведущие от пункта пропуска "Успенка" до почти самой Макеевки, идеально отремонтированы после активной фазы войны. Это не ямочный ремонт, полотно перестелено заново.

Зарплата и работа в "ДНР"

В Донецке если еще пару лет назад большинство магазинов были закрыты, а билборды - обшарпанные и пустые, то сейчас создается впечатление, что в городе есть жизнь.

Хотя автомобилей все так же немного.

Элитные магазины теперь все чаще заменяют Second hand, "Одежда из Европы", "Все по 50", "Все по 100". Что неудивительно из-за низкого уровня жизни дончан.

Их средняя заработная плата в переводе в доллары - около двухсот. Хорошим уже считается доход в 300 долларов. Но его имеют сотрудники "МВД", "МЧС", военные, прокуроры, а также учителя, врачи, служащие ведомств. Со времен войны быть бюджетником здесь престижно - они имеют стабильную зарплату выше среднего. Летом они получили прибавку - плюс в среднем 35% (сейчас получают в диапазоне от 12 до 22 тысяч рублей).

Заработные платы выдают преимущественно налом. Все местные жители знают: получка будет через несколько дней после прибытия гумконвоя из России. Хотя есть и банк - единственный, носит название Центральный республиканский. Возможности его карт невелики - на них некоторые получают зарплату, ними можно рассчитать в супермаркетах и кафе, но далеко не во всех. Оплатить интернет-покупки извне "ДНР" невозможно.

Помимо работы в бюджетной сфере, самый популярный вид заработка - купи-продай. Предприниматели принимают заказы у местных жителей на товары из Китая. Их доставляют в Ростов. Оттуда оптом забирают, привозят в Донецк и развозят по клиентам.

Промышленность (шахты и металлургические заводы), "отжатая" у украинских собственников, частично перезапущены и отгружает продукцию в РФ откуда потом, под видом "российской" продается по всему миру.

Что примечательно, буквально в последние недели все предприятия "ДНР" получили разнарядку - переходить на российскую систему банковских счетов.

Как говорят, управляют "отжатыми" заводами и шахтами люди беглого украинского "младоолигарха" Сергея Курченко.

Зарплаты платят примерно на том же уровне, что и по состоянию на начало 2017 года платили в гривнях (сейчас это выходит 200-300 долларов).

Правда, иногда зарплаты задерживают на один-два месяца.

А вот стоимость коммунальных услуг невелика и осталась примерно на уровне довоенного времени. В Донецке зимой за большой дом в сто квадратов они в целом платят около 2 тысяч рублей (750 гривен). Тогда как на подконтрольной Киеву территории платежки выше в разы.

"Республиканский" патриотизм

В Донецке тебе сразу дают понять, что ты находишься на территории "молодой республики".

Почти на каждом втором столбе, доме висит флаг ДНР. Школьникам рассказывают, что это видоизмененный флаг Украинской ССР. К красно-синему полотну без звезды и серпа с молотом добавили черную полоску, символизирующие залежи угля (правда на флаге УССР синяя полоса была снизу, а красная сверху).

Единственный мобильный оператор в Донецке - "Феникс". Слоган - "Связь для победы!"

Он работает на оборудовании "Киевстара". Ежемесячный платеж - 50 рублей (18 гривен). Тарифный план с интернетом - 100 рублей (37 гривен).

Самая популярная сеть супермаркетов - "Первый республиканский". Дончане часто говорят, что цены здесь, как в Москве. Если говорить о продуктах, то почти так и есть. Батон - 20 рублей (7,5 гривен), молоко - 50 рублей (18 гривен), филе куриное - 200 рублей (75 рублей).

Продукты или местного производства, или российские. Есть и белорусские - они считаются самыми вкусными.

Зато дешево стоит алкоголь: водка - 100 рублей (37 гривен), коньяк - 300 рублей (113 гривен). Сигареты - 50 рублей (18 гривен). В российской столице цены на эти изделия выше в три раза.

Говорят, причина в том, что "ДНР" не платит россиянам акцизный сбор. Хотя на продукции знак акциза присутствует.

Наиболее известное такси - "Первое республиканское". Его слоган - "Такси твоей республики".

Несколько дней подряд журналист "Страны" ездил по Донецку на такси. Объехать весь город с остановками и экскурсией от водителя по вызову - 600 рублей (225 гривен).

Проезд в трамваях-троллейбусах - 3 рубля (1,2 гривна), маршрутка по городу - в основном 10 рублей (4 гривны).

Героизация Захарченко

Больше всего на улицах Донецка билбордов с изображением бывшего главы "республики" Александра Захарченко, который был убит в конце августа 2018 года в кафе "Сепар". Сейчас оно не работает, на его месте - импровизированный монумент с венками, цветами и огромными портретами.

Так выглядит сейчас место гибели Захарченко

Вход в "Сепар"

На рекламных щитах по всему городу - цитаты Захарченко. Например: "он смеялся врагу в лицо" и "враг будет разбит, победа будет за нами".

В начале сентября был представлен фильм памяти Захарченко "Его оплот". Показ в двух кинотеатрах города бесплатный.

Еще один распространенный плакат в Донецке - "Бессмертные сыновья Донбасса". На нем изображены Александр Захарченко и умерший днем ранее него певец, депутат Госдумы и уроженец региона Иосиф Кобзон, который активно поддерживал "ДНР".

Самая популярная сувенирная продукция города - магниты и брелоки с символами "республики". Но есть и более оригинальные работы. Например, монеты - с изображениями Захарченко и приуроченные к 150-летию Донецка, который город отпраздновал в последнее воскресенье августа.

Для дончан тогда был отменен комендантский час, а вечером в городе был салют - залпы осуществлялись из тяжелых боевых орудий.

Из других сувениров с местным колоритом - композиция "Танк с бойцами". Как говорит продавец, в ней все, включая солдатиков и кота, сидящего на бетонном блоке - ручная работа. Цена - 6000 рублей (2300 гривен).

Футбольные болельщики и стадион

Один из интересных вопросов, ответ на который хотелось получить: продолжают ли болеть дончане за футбольный клуб "Шахтер". Как оказалось, большинство опрошенных нами - нет. Причины люди называют разные.

Кто-то - "потому что Ахметов - предатель, лег под Порошенко".

Кто-то - просто потому что у многих нет украинских каналов, а по российским игры "Шахтера" не показывают, разве что некоторые еврокубковые матчи.

"Я теперь болею за питерский "Зенит". Во-первых, туда из "Шахтера" перешел Ярослав Ракицкий, за что его в итоге изгнали со сборной Украины. Во-вторых, там тренером работает наш Анатолий Тимощук (игрок горняков в 1998—2007 годах - Ред.)", - рассказывает там житель Донецка Дмитрий.

Что касается "Донбасс Арены", она не пострадал от войны. И сейчас ее "национализировала" ДНР.

Возле стадиона все такой же ухоженный парк. Недавно там был организован зеленый театр, в котором выступал симфонический оркестр. А вот известный крутящийся мяч-фонтан, возле которого любили фотографироваться болельщики, не работает.

Гостиница "Виктория" возле стадиона теперь суперзакрытая территория. Возле нее установлен блокпост, фото- и видеосъемка запрещены. Там, по словам местных жителей, останавливаются "важные люди из России", когда приезжают в Донецк.

Отчеты "ДНР"

В начале сентября появилась новость, что из Донецка пустят поезда в Москву и Санкт-Петербург. Она стала довольно обсуждаемой в городе.

Дело в том, что зимой ездить из Донецка в Москву на маршрутке или автобусе (а этот маршрут очень популярный) достаточно сложно. Дорога занимает около суток, приходится мерзнуть на пунктах пропуска.

Как будет организован этот поезд - пока неизвестно. Но горожане ждут его с нетерпением.

В целом же компании и ведомства "республики" в последнее время очень подробно уведомляют местных жителей о своей деятельности, в том числе посредством тех же билбордов.

Например, в этом году - пока в пределах "ДНР" - восстановила пассажирское сообщение железная дорога. Вскоре появился отчет: "За шесть месяцев 2019 года поездами Донецкой железной дороги перевезено 699 тысяч пассажиров".

От "республиканского" "министерства юстиции" тоже доклад о выполненной работе: "За первое полугодие 2019 года отделами Единого регистрационного центра принято 42 627 заявлений и выдано 39 266 готовых документов, предоставлено 47 125 консультаций юридическим и физическим лицам".

Из-за изобилия таких билбордов также создается впечатление, что жизнь в городе кипит, а чиновники работают в поте лица.

"Уроки духовности Донбасса"

Отдельно стоит осветить школьную программу, по которой сейчас учатся дети. Единственное, что осталось в ней от Украины - два часа украинского языка и два часа украинской литературы в месяц (то есть по одну уроку в неделю).

В истории, географии, природоведении никаких упоминаний об Украине нет. В школах учат предмет "История отечества". Там делается упор на Донбасс. Для примера название модулей - "Великая российская революция 1917 года", "Россия и Донецкий регион в период гражданской войны", "СССР в период сталинской модернизации. Особенности модернизации в Донбассе", "СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны", "СССР и Донецкий регион в период "оттепели", "Донбасс в 1991–2013 годах", "Становление и развитие Донецкой Народной Республики".

Впрочем, какого-то категорического принятия украинского языка в Донецке нет. В городе не проводилась деукраинизация - масса вывесок все так же на "мове". Но, например, если устанавливаются новые дорожные знаки, то они уже на русском.

Новый предмет, который есть в программе всех классов - "уроки гражданственности и духовности Донбасса" (УГДД). Учебников по нему еще не выпустили: материалы в электронном виде.

"Страна" попросила рассказать учителя этого предмета, чему он учит детей.

"Учим историю нашего края, рассказываем о наших символах, о том, чем может гордиться Донбасс. Также говорим, что наш выбор - Россия, и мы туда хотим интегрироваться, но сейчас наша страна - "ДНР" и каждый из нас пишет историю "ДНР" сегодня", - рассказывает педагог.

По его словам, за все годы преподавания УГДД был лишь один инцидент. "Мальчик из седьмого класса высказал мнение, что Порошенко - тогда еще он был президентом - нас заберет обратно в Украину и это было бы хорошо. В ответ другие дети стали кричать ему в ответ: "Ты бандера и укрожопый!" Я успокоил всех и пояснил этому ребенку: войну начинали не мы. А Порошенко - не освободитель. Порошенко хочет нас уничтожить", - вспоминает учитель.

Он добавил, что отдельно провел беседу о том, что "мы - донецкие - интеллигентные люди, не должны обзывать украинцев бандеровцами и укрожопыми. В Украине до сих пор живут наши родственники, и не все они разделяют мнение киевской власти".

Аэропорт

В целом Донецк достаточно убранный и чистый, дворники метут тротуары, а дорожные службы стелят асфальт.

Самая страшная часть города начинается с микрорайона "Ветка" в Киевском районе - дорога ведет в аэропорт. По этому пути расположено издательство "Донеччина". Сейчас оно не функционирует - верхние этажи разбиты снарядами.

На необстрелянной части окраины сейчас можно купить двухкомнатную квартиру с неплохим ремонтом и техникой за 9 тысяч долларов (ранее - от 30 тысяч). Элитное же жилье в центре с евроремонтом сейчас продают за 35 тысяч долларов (ранее - от 100 тысяч).

Здесь же, в Киевском районе, квартиры стоят 5 тысяч долларов и их никто не покупает. Буквально на каждом доме видны раны от обстрелов. Сейчас они заселены приблизительно наполовину. Остальные просто бросили квартиры и уехали.

Наиболее опасная часть города находится на подъезде к аэропорту, возле Путиловского моста. Как и прежде, он разрушен.

Неподалеку - стела Донецк. Мягкий знак от украинского варианта названия города - Донецьк - валяется тут же в траве.

"Власти ДНР" присвоили городу звание "героя". Но обстрелянную стелу решили не менять, оставив в память о событиях 2014 года.

В паре сотен метров отсюда начинается буферная зона, а за ней уже виднеется дым от заводов и домов с подконтрольной Украине территории.

Перепись населения "ДНР" и гражданство России

С 1 по 14 октября в ДНР стартует большая перепись населения. О ней жителей уведомляют всеми доступными способами: на билбордах, в газетах, по телевидению.

Слоган переписи - "Важен каждый!"

По нашим данным, переписать население решили в России - для того, чтобы понимать реальное положение дел и определять дальнейшее финансирование региона.

Еще одна информация, о которой активно сообщают местные власти - как получить паспорт гражданина Российской Федерации.

Официально указывается, что срок рассмотрения документов на паспорт РФ - три месяца. Но в реальности выдают за полтора месяца. Отказов, по нашим данным, практически нет.

Нам известно об одном ЧП, случившемся при выдаче документов. Эта процедура несложная - приехал в Ростовскую область, предъявил паспорт ДНР, сдал отпечатки пальцев, зачитал и подписал присягу. На все про все - полтора часа.

Инцидент произошел около двух недель назад. О нем нам рассказал очевидец случившегося. Женщина предложила российским инспекторам изменить текст присяги. Вместо "клянусь соблюдать Конституцию и законодательство России..." она хотела сказать "обещаю".

Российский инспектор молча выслушал предложение женщины, а через десять минут вернулся с письменным отказом ей в принятии гражданства РФ, документ оспариванию не подлежит, повторная подача невозможна.

Также интересно, что при выдаче паспортов в Ростовской области инспекторы не ставят печать о получении российского документа в свидетельство о рождении, как это делается с любыми другими людьми, принимающими гражданство РФ.

Уже в ходе выдачи паспортов выяснилось, что впредь жители "республик" могут посещать РФ исключительно по российскому паспорту. А также по российским водительским правам и на автомобиле с российскими номерами. Теперь такие новые граждане должны будут сдать экзамены в ГАИ и заплатить государственные пошлины.

По последним данным, российские документы уже получили 15 тысяч человек. Еще 35 тысяч подали документы.