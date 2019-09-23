Законопроект № 1032 о реформировании органов прокуратуры Украины, ранее принятый Радой в целом, подписан спикером Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующие данные содержатся в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады. Согласно закону, Генеральная прокуратура станет Офисом Генерального прокурора, а военная прокуратура ликвидируется. Об этом сообщает "112 Украина".

Также предусмотрены и другие изменения прокурорского законодательства

Генпрокурор Руслан Рябоашапка получает практически неограниченные полномочия. Он будет определять порядок аттестации прокуроров. Если лицо не пройдет специальную проверку или не даст согласие на проведение такой - его должны немедленно уволить. Прокуроров и следователей смогут перевести в Офис генпрокурора, областных и окружных прокуратур в случае успешного прохождения ими аттестации.

Аттестация не коснется генпрокурора и прокуроров на административных должностях; прокуроров САП; назначенных на должности первого заместителя и заместителя генпрокурора до 30 августа 2019 года.

Кроме того, до 1 сентября 2021 генпрокурору предоставят временное право утвердить порядок отбора на занятие вакантной должности прокурора.

В случае необходимости решением генерального прокурора могут создаваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора, областных прокуратур, подразделения областной прокуратуры, окружных прокуратур или подразделения окружной прокуратуры. В случае образования специализированных прокуратур (кроме САП) генпрокурор определит прокуроров высшего уровня, а также порядок издания письменных приказов в пределах таких прокуратур.

Генпрокурора уполномочили утверждать стратегию развития прокуратуры, положение о системе оценки качества работы прокуроров и порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров.

В структуре областных прокуратур будут образовываться подразделения - управления и отделы. Генпрокурор определит перечень, юрисдикцию, областных прокуратур; принимать решения о реорганизации и ликвидации облпрокуратур.

Предполагается, что местные прокуратуры станут окружными. Их перечень и территориальную юрисдикцию определит генпрокурор.

Порядок премирования прокуроров утвердит генпрокурор. Вместе с тем, вводится ограничение - ежегодная премия прокурора будет составлять не более 30% размера суммы его должностного оклада.

Предусмотрено увеличение оклада прокурора окружной прокуратуры в привязке к прожиточному минимуму для трудоспособных людей: сейчас - 15, с 2021 года - 20, с 2022 года - 25 (если посчитать по состоянию на 2019 год - 28,8 тыс. грн; 38,42 тыс. грн и 48 тыс. грн соответственно). Должностные оклады других прокуроров устанавливаются пропорционально описанным с определенным коэффициентом.

Также законопроект позволяет финансировать прокуратуру не только из госбюджета, но и из других источников, в том числе в рамках проектов международной помощи. Общая численность работников органов прокуратуры уменьшается с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

Документом предусмотрена обязанность прокуроров областных прокуратур и Офиса генпрокурора иметь высшее юридическое образование и владеть государственным языком. Кандидаты на должность прокурора должны будут подать декларацию добропорядочности и родственных связей.

Прекращается функционирование квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Генпрокурор сможет увольнять прокуроров с админдолжности без рекомендации Совета прокуроров. Отменяется норма о возможности проведения аттестации прокурора в случае совершения против него дисциплинарного производства.

Национальная академия прокуратуры Украины станет тренинговым центром. Генпрокурор получит право назначать и увольнять руководителя Тренингового центра и его заместителей.

Большинство норм закона начнут действовать на следующий день после официального опубликования законопроекта в случае его подписания президентом. Но некоторые из новаций - со дня начала работы нового Офиса генпрокурора, областных и окружных прокуратур.

Как сообщала "Страна", в предыдущей редакции законопроекта о реформе прокуратуры предполагалось фактически выкинуть студентов Академии прокуратуры на улицу, однако впоследствии, после протестов слушателей, данная статья была из финальной версии законопроекта №1032 убрана.

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