Утром в понедельник, 23 сентября в центре Киева произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы события в группе "Киев оперативный" в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел около 10:30 на бульваре Шевченко. Там столкнулись автомобиль Volkswagen и карета скорой помощи. У легковушки в результате столкновения оторвало передний бампер. Детали произошедшего устанавливаются. На месте аварии образовалась небольшая пробка.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, в начале августа таксист с женщиной и ребенком в салоне столкнулся со "скорой" на Троещине в Киеве.

Также мы писали, что в Николаеве водитель на "скорой" сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП.