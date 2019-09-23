Президент РФ Владимир Путин принял решение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил непризнанной Абхазии. Об этом передает "Коммерсант".

"Минобороны России поручено провести с участием МИД РФ переговоры с абхазской стороной и подписать соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в распоряжении Владимира Путина.

Конкретная сумма, которую вложит Россия в вооруженные силы непризнанной Абхазии, не уточняется. Отмечается, что 13 сентября правительство России одобрило проект соглашения о модернизации вооруженных сил Абхазии.

Напомним, абхазские выборы не признали большинство стран стран, в их числе и Украина.

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