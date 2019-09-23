В России построят универсальную версию нового пилотируемого космического корабля "Орел" (также известен как "Федерация"). Вместо создания двух типов - для полетов на околоземную орбиту к МКС и к Луне, создадут универсальную версию.

Об этом передает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Новый корабль также должен обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю со второй космической скоростью", - рассказали в "Роскосмосе".

Напомним, российский пилотируемый корабль "Федерация" был переименован в "Орла".

"Корабль раньше назывался "Федерация", теперь будет называться более мужским названием: все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем", - заявлял глава ведомства Дмитрий Рогозин.

Корабль "Орел" должен прийти на смену используемому более полувека "Союзу". Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос.

Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году планируется беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 году также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на сверхтяжелой ракете "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет Луны, а в 2030 - высадка российских космонавтов на ее поверхность.



В настоящее время ведется изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел" - первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5П" и на сверхтяжелой ракете, а второй - полноценным многоразовым (10 полетов) кораблем для летных испытаний и последующей эксплуатации.

Как сообщала "Страна", российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности Международной космической станции. Оно использовалось для протирки аккумуляторов.

Напомним, что в Киеве почти развалилась летающая тарелка из эры космической лихорадки.