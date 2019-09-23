В течение 16-20 сентября 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) выкупил с рынка 269,6 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что объемы покупки валюты за неделю выросли на 71,6 млн долларов, или почти на 74%. Из них 80 млн Нацбанк купил в ходе аукционов по лучшей цене, 189,6 млн - во время аукционов по единому курсу.

С 9 по 13 сентября НБУ купил на межбанковском валютном рынке 114,5 млн долларов.

Напомним, НБУ отменил ежемесячный лимит в сумме EUR5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Также имы сообщали, что в НБУ подсчитали, сколько гривен, долларов и евро заняли на внутреннем рынке в этом году.