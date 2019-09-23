В команде президента Украины Владимира Зеленского на различных переговорах поднимают тему о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы на столетия закрепить суверенитет и территориальную целостность Украины, чего не обеспечил в свое время Будапештский меморандум.

Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак в интервью "Левому берегу".

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - заявил Ермак.

Он напомнил, что у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые страна делала серьезные шаги, начиная с момента обретения независимости. Теперь, по мнению помощника Зеленского, одним из элементов соблюдения гарантий должны стать расположенные в Украине штаб-квартиры международных организаций.

Говоря о возможности присоединения США к переговорам в нормандском формате, Ермак напомнил уже озвученную президентом Зеленским стратегию: пока есть переговоры в Минске и нормандский формат, и Украина сделает все, чтобы двигаться в этих рамках.

"Если на каком-то этапе мы поймем, что нормандский формат не работает, будем искать другие форматы", - добавил Ермак.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" пророчат холодный душ для Украины после встречи "нормандской четверки".

Также мы сообщали, что нормандская четверка может заключить "крупное соглашение" не только по Донбассу, но и по газу.