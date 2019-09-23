В случае, если британский туроператор Thomas Cook Group, о банкротстве которого стало известно накануне, будет передан во внешнее управление, власти Великобритании подключатся к возвращению клиентов компании, оказавшихся за рубежом, на родину.

Об этом со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба пишет Sky News.

Доминик Рааб отметил, что если процедура банкротства начнется и туроператор будет передан во внешнее управление, это приведет к крупнейшей в Великобритании операции по репатриации в мирное время, поскольку 165 000 отдыхающих должны будут вернуться в страну.

"У нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы никто не оказался в затруднительном положении... Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это зависит от людей, от того, отдыхают ли они по путевке или они просто заплатили за перелеты", - сказал Доминик Рааб.

Рааб подчеркнул, что британская сторона не допустит прекращения турпотока в стране после банкротства Thomas Cook.

Напомним, старейшая туркомпания мира Thomas Cook Group отменила все торговые операции. Его четыре авиалинии прекратят работу. 21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы.

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