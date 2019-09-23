За последние пять тел средняя глобальная температура на планете поднялась на 0,2 градуса и стала самой высокой за всю историю. Об этом со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации ООН (WMO) пишет DW.

Так, по данным организации, с начала 2015 до конца 2019 года средняя глобальная температура окажется на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах. В ООН полагают, что это подтверждает тенденцию последних четырех лет, которые уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.

Также исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, ранее составляло три миллиметра в год, сейчас увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.

Во время саммита ООН по климату, который начнется 23 сентября в Нью-Йорке, организация обратится к главам государств и правительств, чтобы те установили более амбициозные цели для ограничения глобального потепления. В Парижском климатическом соглашении поставлена ​​цель - к концу века удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия определяется как дополнительная цель, на которую нужно ориентироваться.

Напомним, в августе на саммите G7 глава ООН объявил о чрезвычайной климатической ситуации. Он заявил, что, согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества.

Также мы писали, что в ООН предупредили, что из-за потепления затонут прибрежные мегаполисы.