В Греции произошнл необычный казус с нелегалами. 10 сирийских мигрантов пытались вылететь из Греции в Швейцарию под видом волейбольной команды из Украины, но были задержаны полицией в аэропорту Афин. Об этом сообщает Ekathimerini.

Инцидент произошел 22 сентября, после того, как греческие полицейские установили, что украинские паспорта, которые предъявили "спортсмены", были известны как украденные или утерянные.

Как сообщили в полиции, мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки. После допроса правоохранители установили, что задержанные на самом деле не являются волейбольной командой.

Разоблаченных "спортсменов" отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утерянных проездных документов.

Фото: ekathimerini.com

Источники в полиции заявили, что целью сирийцев был швейцарский Цюрих. Мигранты, которые бегут из конфликтных стран Ближнего Востока и Северной Африки, часто прибывают в Грецию, чтобы оттуда попасть в другие страны Европы.

Напомним, что на днях сборная Украины на Чемпионате Европы-2019 обыграла бельгийцев и впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.

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